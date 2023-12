Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geländer beschädigt - Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Auf einem Parkplatz in der Bremerstraße ist am Montagvormittag ein Fahrrad gestohlen worden. Um an ihre Beute zu kommen, gingen die Täter offenbar mit roher Gewalt vor. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 8.30 Uhr und 13.10 Uhr rund um den Parkplatz etwas beobachtet haben.

Nach Angaben der Fahrrad-Eigentümerin hatte sie ihr Damen-Citybike der Marke Bergamont am Morgen im hinteren Bereich des Parkplatzes (in Richtung Kantstraße) abgestellt und an einem Holzbalken eines Geländers mit einem Schloss gesichert. Als sie am frühen Nachmittag zurückkam, war das Holzgeländer beschädigt und das Fahrrad verschwunden.

Die verständigte Polizeistreife schaute sich vor Ort die Situation an. Aufgrund der Spurenlage gehen die Beamten derzeit nicht von einer Unfallflucht aus. Vielmehr dürften die unbekannten Täter den Holzbalken mutwillig beschädigt haben, um sich das Fahrrad unter den Nagel reißen zu können.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, die sich an dem Geländer zu schaffen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell