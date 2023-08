Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/Festnahme nach Trickdiebstählen

Coesfeld (ots)

Vorläufig festgenommen hat die Kriminalpolizei der Kreisbehörde Coesfeld am Mittwoch (9.8.23) einen 24-jährigen Mann aus Dortmund. Ihm wird vorgeworfen, am 11.7.23 und 8.8.23 Coesfelder Seniorinnen betrogen bzw. bestohlen zu haben.

Eine 88-jährige Coesfelderin hatte am 11.7. im Kleinanzeigenmarkt einer ortsansässigen Zeitung eine Sofagarnitur zum Verkauf angeboten. Der Tatverdächtige nahm telefonisch zur Coesfelderin Kontakt auf und erschien kurze Zeit später an ihrer Wohnanschrift. Vor Ort erkundigte er sich weiterhin nach Porzellan und Schmuck. Daraufhin übergab die Coesfelderin die an der Hand getragenen Ringe. Mit einer Anzahlung von 15 Euro entfernte sich der Dortmunder unter einem Vorwand und gab an, den restlichen Betrag später zu zahlen.

Bereits im Jahr 2019 trat der Dortmunder bei einem gleichgelagerten Diebstahlsdelikt in Coesfeld in Erscheinung. Hier erbeutete er ebenfalls Schmuck mit der gleichen Vorgehensweise. Ein Zeuge konnte damals ein Auto beobachten. Über Teile des Kennzeichens konnte der Tatverdächtige ermittelt werden.

Am Mittwoch (8.8.) ging bei der Polizei in Coesfeld eine weitere Anzeige ein. Eine 85-Jährige hatte ebenfalls im Anzeigenmarkt der örtlichen Zeitung ein Bett zum Verkauf angeboten. Auch hier wurde an der Wohnung der Geschädigten nach Schmuck gefragt und ein Armband gestohlen. Der Tatverdächtige kündigte in diesem Fall eine weitere Kontaktaufnahme für den folgenden Tag an, um das Armband zu bezahlen.

Dieser Fall konnte ihm Rahmen der Wohnungsdurchsuchung beim Tatverdächtigen aufgeklärt werden. Fast zeitgleich zur Wohnungsdurchsuchung ging die Anzeige zum Vorfall vom 8.8 bei der Polizei ein. In der Wohnung des Tatverdächtigen fanden die Ermittler handschriftliche Aufzeichnungen mit dem Namen und der Adresse der Coesfelder Seniorin sowie Hinweise auf zahlreiche weitere Delikte.

Der Dortmunder ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten und verurteilt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet dringend darum, bei sogenannten Haustürgeschäften vorsichtig zu sein.

- Holen Sie sich Unterstützung. - Beaufsichtigen Sie den "angeblichen Käufer", wenn er sich in ihrem Haus bzw. ihrer Wohnung aufhält. - Wie bereits beschrieben, kommen immer wieder Nachfragen bzgl. Schmuck und Wertgegenständen, die sich im Besitz befinden. Machen Sie hierzu keine Angaben und händigen sie auf keinen Fall Schmuck oder Wertgegenstände aus. - Informieren Sie Angehörige und Freunde über diese Masche. - Erstatten Sie Anzeige, falls sie Opfer eines Betrugs bzw. Diebstahls geworden sind.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell