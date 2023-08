Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Täter schlug am 09.08.2023, in der Zeit von 12.45 Uhr bis 15.00 Uhr, die Seitenscheibe eines auf einem Parkplatz am Schloss Nordkirchen geparkten Autos ein und entwendete eine Geldbörse samt Inhalt aus dem Inneren des Fahrzeugs. Die 50-jährige Fahrerin hatte es dort zurückgelassen und war in der Zeit am Schloss spazieren. ...

mehr