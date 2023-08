Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Am Wasserturm

Coesfelder, ohne Führerschein, mit übermaltem Kennzeichen und unter dem Einfluss von Drogen mit einem Roller unterwegs

Coesfeld (ots)

Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung am 09.08.2023, gegen 16.45 Uhr, konnten Polizisten auf der Straße "Am Wasserturm" in Coesfeld einen Roller beobachteten, welcher beim Erblicken des Streifenwagens wendete und seine Fahrt in die entgegengesetzte Richtung fortsetzte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 27-jährige Coesfelder nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war das Versicherungskennzeichen am Roller aus dem Jahr 2022 mit schwarzer Farbe übermalt.

Weiterhin ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des Coesfelders. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv.

Ihm wurde eine Blutprobe auf der Polizeiwache in Coesfeld entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

