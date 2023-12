Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trunkenheit im Verkehr

Kollweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Über den Notruf wurde am Sonntagabend ein Fahrzeug gemeldet, welches von Schwedelbach nach Kollweiler mit einer auffälligen Fahrweise unterwegs war. Das Fahrzeug sowie die Halterin und deren Ehemann konnten durch eine Streife an der Halteranschrift in Kollweiler angetroffen werden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die 43-Jährige den Wagen lenkte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von 1,85 Promille. Sie gab an, dass sie bereits eine Stunde zuvor zu Hause gewesen sei. Eine Blutprobe soll nun Aufschluss über die Alkoholkonzentration zum Zeitpunkt der Fahrt geben. Die Ermittlungen dauern an. |cla

