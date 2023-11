Polizei Hamburg

POL-HH: 231122-1. Fußgängerin nach Verkehrsunfall in Hamburg-Lurup verstorben

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 17.11.2023, 08:45 Uhr

Unfallort: Hamburg-Lurup, Elbgausstraße

Nachdem es am letzten Freitag in Lurup zu einem schweren Unfall zwischen einer 35-jährigen Fußgängerin und einem Lkw gekommen war, erlag die Frau im Krankenhaus nun ihren Verletzungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Lkw die Elbgaustraße in Richtung Eidelstedt. In Höhe der Spreestraße habe die 35-Jährige an der dortigen Fußgängerampel aus ungeklärten Gründen offenbar versucht, bei Rotlicht die Straße zu überqueren. Hierbei wurde sie trotz eingeleiteter Vollbremsung vom Lkw erfasst und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Frau wurde unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht, dort erlag sie gestern ihren schweren Verletzungen.

Spezialisten des Verkehrsunfalldienstes (VD 2) übernahmen die Unfallaufnahme und zogen für die Unfallrekonstruktion einen Sachverständigen hinzu.

Ermittler der Verkehrsdirektion Innenstadt / West (VD 2) haben die weiteren Ermittlungen übernommen und diese dauern an.

Schl.

