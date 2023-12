POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.12.2023.

Salzgitter (ots) - Täter drangen in ein Bürogebäude ein. Salzgitter, Heerte, Heerter Straße, 07.12.2023, 01:00 Uhr. Die unbekannte Täterschaft hatte die Eingangstür eines Bürogebäudes aufgehebelt und sich somit den Zutritt in das Gewerbeunternehmen verschafft. In den Räumen wurden zahlreichen Behältnisse durchsucht. Ob es auch zu einem Diebstahl kam, kann zum ...

