Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Hüttingen an der Kyll (ots)

Im Laufe der vergangenen Nacht kam es in Hüttingen an der Kyll zwischen 20:00 - 07:00 Uhr zu mehreren Diebstählen aus vermutlich unverschlossenen Kraftfahrzeugen. Zwischenzeitlich wurden bei der Polizeiinspektion Bitburg zwei Fälle bekannt, in denen geringfügige Bargeldbeträge und kleinere Bedarfsgegenstände entwendet worden sind. In einem weiteren Fall wurde ein PKW vermutlich angegangen, aber nicht geöffnet. Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich unter der 06561-96850 mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

