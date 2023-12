POL-PDWIL: Trunkenheitsfahrt, Haftbefehl vollstreckt

Schönecken (ots) - In der Nacht vom Montag 20.11.2023 auf Dienstag, 21.11.2023, wurden in der Straße Hinter Isabellen, Höhe der Hausnr. 9 in 54614 Schönecken durch bislang unbekannte Täter alle Radmuttern des linken Vorderreifens an einem dort abgestellten Volvo gelöst. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Prüm Tiergartenstraße 82 54595 Prüm Tel. ...

