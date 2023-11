Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrzeug aufgebrochen und Fahrzeugteile ausgebaut - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 08:45 Uhr, die Fensterscheibe eines in der Neckarstraße geparkten BWM einschlug, entwendete dieser hieraus ein Navigationsgerät, das Lenkrad samt Airbag sowie den iDrive-Schalter. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell