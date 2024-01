POL-PDPS: Schaufensterscheibe in der Winzler Straße beschädigt

Zweibrücken (ots) - Am 31.12.2023 gegen 03:00 Uhr wurde ein 27-jähriger PKW-Fahrer in der Fruchtmarktstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund von Alkoholgeruch in der Atemluft wurde dem Fahrer ein Alkotest angeboten, welcher einen Wert von 1,04 Promille ergab. Ein beweisverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle erbrachte einen Wert von 0,37 mg/L, was in etwa einem Wert von 0,74 Promille entspricht. ...

