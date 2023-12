Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

In der Zeit vom 28.12.2023, 22:00 Uhr bis 29.12.2023, 11:30 Uhr wurde vor dem Anwesen Am Kloster 6 ein schwarzer VW Golf, welcher ordnungsgemäß in Längsaufstellung abgestellt war, von einem vermutlich blauen Fahrzeug an der hinteren linken Stoßstange touchiert und beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 EUR. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell