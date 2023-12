POL-PDWIL: Sachbeschädigung und Diebstahl, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Zeltingen-Rachtig (ots) - Am Sonntag, dem 10.12.2023, wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 18:00 Uhr von einem soeben stattgefundenen Verkehrsunfall am Kreisverkehr der B50 bei Zeltingen-Rachtig in Kenntnis gesetzt. Der Verunfallte hatte hierbei ausgangs des Kreisverkehres mehrere Verkehrszeichen beschädigt und dennoch seine Fahrt fortgesetzt. Der aufmerksame Zeuge und Mitteiler verfolgte den PKW und konnte ...

mehr