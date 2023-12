Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkohol

Zeltingen-Rachtig (ots)

Am Sonntag, dem 10.12.2023, wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 18:00 Uhr von einem soeben stattgefundenen Verkehrsunfall am Kreisverkehr der B50 bei Zeltingen-Rachtig in Kenntnis gesetzt.

Der Verunfallte hatte hierbei ausgangs des Kreisverkehres mehrere Verkehrszeichen beschädigt und dennoch seine Fahrt fortgesetzt. Der aufmerksame Zeuge und Mitteiler verfolgte den PKW und konnte somit der Polizei den Abstellort mitteilte, Der hinzugeeilten Streifenwagenbesatzung gelang es daraufhin den Fahrer festzustellen, bei dem eine Atemalkoholkonzentration von über 3 Promille festgestellt wurde. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Zeugen, die den Verkehrsunfall ebenso beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06531-95270 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell