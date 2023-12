Traben-Trarbach (ots) - In der Nacht vom 09.12.2023 auf den 10.12.2023 wurde die Schranke des Bahnübergangs in der Laugasse in Traben-Trarbach durch bisher unbekannte Täter beschädigt. Zeugen schildern, dass ihnen die Beschädigung bereits in der Nacht aufgefallen sei und sie im Vorfeld mehrere Personengruppen und Fahrzeuge am Tatort wahrnehmen konnten. Wer Hinweise auf einen möglichen Täter geben kann, wird gebeten, ...

mehr