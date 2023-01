POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Nordenham schwer verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer hat am Donnerstag, 26. Januar 2023, 23:15 Uhr, einen Verkehrsunfall in Ganderkesee verursacht und sich dabei schwer verletzt. Der 26-Jährige aus der Samtgemeinde Harpstedt befuhr mit einem Pkw die Weverstraße in Richtung Wiggersloher Straße. In einer leichten ...

