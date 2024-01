Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Mehrere PKW-Aufbrüche in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Nacht vom 17.01.2024 zum 18.01.2024 kam es zu mehreren PKW-Aufbrüchen in St. Ingbert-Mitte. Die angegangenen Fahrzeuge wurden teilweise aufgebrochen oder waren möglicherweise nicht verschlossen. Es wurden jeweils die Innenräume der Fahrzeuge durchsucht und kleinere Gegenstände sowie Dokumente entwendet. Sollten Passanten oder Anwohner verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

