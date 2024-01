Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall auf Autobahn mit Vollsperrung

St. Ingbert (ots)

Am heutigen Morgen kam es in St. Ingbert um kurz vor 7 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der BAB 8. Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden zwischen den Anschlussstellen St. Ingbert-West und St. Ingbert-Mitte (in Fahrtrichtung Mannheim) vom plötzlich aufgetretenen Blitzeis überrascht und verloren schließlich die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Die Fahrbahn war dort zu diesem Zeitpunkt von einer ca. 1 cm dicken Eisschicht überdeckt.

Insgesamt kamen vier Fahrzeuge ins Schleudern und kollidierten zum Teil mit den Leitplanken. Die jeweiligen Insassen wurden alle leicht verletzt und später in umliegende Krankenhäuser verbracht, nach derzeitigem Erkenntnisstand kamen jedoch alle mit leichten Verletzungen davon. Keines der unfallbeteiligten Fahrzeuge war mehr Fahrbereit.

Auf Grund der Wetterlage gestaltete sich die Situation vor Ort extrem schwierig. Rettungsfahrzeuge und Abschleppwagen hatten erhebliche Probleme, die Unfallörtlichkeit zu erreichen. Im Stau befindliche Verkehrsteilnehmer mussten längere Zeit vor Ort ausharren. Der Autobahnabschnitt musste für ca. 3,5 h vollgesperrt werden.

Weitere Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs folgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell