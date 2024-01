Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss im Sulzbacher Weg in Sulzbach-Neuweiler

Sulzbach-Neuweiler (ots)

Am 16.01.2024 gegen 17:25 Uhr ereignete sich im Bereich der Straße Sulzbacher Weg in Sulzbach-Neuweiler ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW nach links von der Fahrbahn abkam und ca. drei Meter tief in den dortigen Straßengraben stürzte, wo er schließlich auf dem Dach liegen blieb. Bei dem Fahrzeugführer, der sich alleine im Auto befand, handelte es sich um einen 48-jährigen Mann aus Sulzbach. Er blieb unverletzt.

Bei ihm wurde starker Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt, woraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Auch der Führerschein des Mannes wurde einbehalten.

Der verunfallte PKW wurde erheblich beschädigt und durch ein Abschleppfahrzeug samt Kranaufbau geborgen. Die Straße Sulzbacher Weg war im Bereich der Unfallörtlichkeit über eine Dauer von circa zwei Stunden voll gesperrt.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell