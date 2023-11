Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/Landkreis Rottweil) Verkehrsunfall auf der BAB 81 (19.11.2023)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem größeren Schadensausmaß kam es am Samstag, 18.11.2023 um 11:55 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Sulz in Fahrtrichtung Singen. Um einen vorausfahrenden LKW zu überholen wechselte ein 39-Jahre alter Fahrzeuglenker mit seinem PKW Ford auf die Überholspur. Hierbei übersah er einen auf dieser von hinten heranfahrenden PKW Citroen eines 21-Jährigen. Der 21-Jährige konnte eine Kollision mit dem Ford nicht mehr verhindern und kollidierte mit diesem. Im weiteren Unfallverlauf versuchte der 21-Jährige dann nach rechts auszuweichen und prallte hier gegen den dort fahrenden LKW eines 59-Jährigen. Da nach ersten Unfallmeldungen von einer größeren Anzahl Verletzter ausgegangen werden musste, fuhr ein Großaufgebot an Rettungskräften die Unfallstelle an. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Empfingen, welche mit vier Fahrzeugen vor Ort war, wurden auch vier Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber alarmiert. Bis auf die 23-jährige Beifahrerin des Citroen, welche durch den Aufprall leicht verletzt wurde, blieben alle weiteren Beteiligten jedoch unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 32.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge musste die BAB 81 bis 14:30 Uhr in Fahrtrichtung Singen immer wieder voll gesperrt werden, was zu Verkehrsbeeinträchtigungen im dortigen Streckenabschnitt führte.

