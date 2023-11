Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen (17.11.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Zwei verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls welcher sich am Freitagabend auf der B523 ereignet hat. Ein 42-jähriger Seat-Fahrer fuhr gegen 22:11 Uhr von Mühlhausen kommend nach links auf die B523 ein, wobei er die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt des ordnungsgemäß auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Schwenningen fahrenden Audi missachtete. Die Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen, wodurch der Seat-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Villingen-Schwenningen mit Abteilung Weilersbach freigeschnitten werden musste. Er wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein örtliches Klinikum eingeliefert. Der 42-jährige Audi-Fahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls zur Behandlung in ein Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B523 im Bereich der Unfallstelle bis ca. 00:10 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell