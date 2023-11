Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Lkr. Konstanz) Jugendlicher durch Gruppe angegriffen - Zeugen gesucht (18.11.2023)

Singen (ots)

Scheinbar grundlos ist ein 16-Jähriger am frühen Samstagmorgen durch eine Gruppe männlicher Personen auf dem Weg zum Industriebahnhof in Singen angegriffen worden. Der 16-Jährige befand sich in Begleitung drei weiterer weiblicher Personen, als sie gegen 04:29 Uhr in der Pfaffenhäule durch eine sechs- bis achtköpfige männliche Personengruppe angesprochen und zum Stehenbleiben aufgefordert wurden. Nachdem der Geschädigte schlichtend eingreifen wollte, wurde er scheinbar unvermittelt durch mindestens zwei Personen der Gruppe angegriffen und mehrfach geschlagen. Erst als eine der Begleiterinnen laut ankündigte die Polizei zu verständigen, ließen die Täter ab und flüchteten zu Fuß. Der 16-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei am Industriebahnhof die vermutliche Tätergruppierung feststellen und kontrollieren. Ein 17-jähriger Jugendlicher konnte als Tatverdächtiger identifiziert werden. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Das Polizeirevier Singen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell