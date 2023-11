Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach/Landkreis Rottweil) Kellerbrand in Mehrfamilienhaus (19.11.2023)

Konstanz (ots)

Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte am Samstag, 18.11.2023 um 09:50 Uhr, nach Lauterbach in die Fohrenbühlstraße aus. Anwohner eines dort befindlichen Mehrfamilienhauses bemerkten eine starke Rauchentwicklung im Keller. Ersten Feststellungen zufolge entzündeten sich in einem Kellerraum dort gelagerte Haushaltsgegenstände. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren Lauterbach und Schramberg, welche mit 7 Fahrzeugen vor Ort waren, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ein Übergreifen auf andere Räumlichkeiten konnte so verhindert werden. Nach dem Einsatz konnten alle Hausbewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Vier der Bewohner wurden vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen vom ebenfalls mit starken Kräften vor Ort befindlichen Rettungsdienst behandelt. Im Gebäude entstand durch das Feuer ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

