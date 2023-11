Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/Landkreis Rottweil) Verkehrsunfallflucht -Zeugensuche- (19.11.2023)

Konstanz (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag, 18.11.2023 im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 10:15 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Ladengeschäfts in der Schilteckstraße 2 in Schramberg. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen dort geparkten PKW Daimler-Benz und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne den Verkehrsunfall zu melden. Am geparkten PKW entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg zu melden (Tel. 07422-27010).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell