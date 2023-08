Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugensuche nach VU-Flucht

Fürth Odw. (ots)

Am Sonntag, den 27.08., kam es zwischen 12:20 Uhr und 13:20 Uhr auf dem Parkplatz des Bergtierparkes in Fürth, Ortsteil Erlenbach, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten roten Renault Capture. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen weißen Van gehandelt haben. Der Schaden am geparkten Renault beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeuges nimmt die Polizeistation in Heppenheim (Tel.: 06252-706-0) gern entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell