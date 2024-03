Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pedelec-Diebstähle/Sieben Fahrräder gestohlen

Rhein-Sieg-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag (29. Februar) auf Freitag (01. März) wurden zwischen 21:45 Uhr und 07:30 Uhr in Neunkirchen-Seelscheid gleich fünf Pedelecs aus einer Garage gestohlen. Die Räder standen in einer freistehenden Doppelgarage im Ortsteil Eischeid. Der oder die unbekannten Täter schnitten eine Öffnung neben das Schloss der linken Garage. Dann griffen sie durch das Loch, öffneten Schloss und Tor und entwendeten aus dem Inneren die dort abgestellten fünf Pedelecs der Hersteller Focus, Husqvarna, Scott sowie Riese und Müller. Ebenfalls von Donnerstag auf Freitag in der Zeit von 18:15 Uhr und 08:30 Uhr kam es in Sankt Augustin-Hangelar zu einem weiteren Pedelec-Diebstahl. Hier war ein weißes Rad des Herstellers Flyer in einem Schuppen hinter einem Haus in der Kölnstraße abgestellt. Das Rad war mittels eines Schlosses gesichert. Der oder die unbekannten Täter beschädigten offenbar zunächst eine Beleuchtungseinrichtung am Schuppen, um im Schutz der Dunkelheit das Zweirad zu entwenden. Zu einem dritten Pedelec-Diebstahl kam es zwischen Freitag (01. März), 18:30 Uhr, und Samstag (02. März), 10:50 Uhr, in Troisdorf-Sieglar. Der 56-jährige Besitzer eines roten Pedelecs des Herstellers Hohe Acht hatte sein Vehikel unter einem Carport neben seinem Haus in der Frühlingstraße abgestellt. Der Carport ist von der Straße aus mittels eines Tores gegen unbefugten Zutritt gesichert. Der oder die Täter überstiegen dieses Tor offenbar und stahlen das Rad, dass mittels eines Faltschlosses gesichert war. Ob die Taten miteinander im Zusammenhang stehen ist ein Bestandteil der eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen fünstelligen Euro-Betrag geschätzt. Hinweise zu den Taten und zum Verbleib der Räder nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Uhl)

