POL-SU: Motorradfahrer verliert beim Einscheren die Kontrolle

Sankt Augustin (ots) - Am Samstagnachmittag (02. März) klingelte es an der Haustür eines Seniors in der Kapellenstraße in Sankt Augustin-Hangelar. Der 30 bis 40 Jahre alte und ungefähr 180 cm große Unbekannte erklärte dem Mittachtziger, dass ihm ein alter PIN-Code für seine Bankkarte mitgeteilt worden sei, der nun getauscht werden müsse. Dem dunkel gekleideten Glatzenträger gelang es, mit in die Wohnung des ...

mehr