Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim Pakete aus Zustellerfahrzeug entwendet

Mainz - Gonsenheim (ots)

Bereits am 22.12.2023 gegen 12:45 Uhr war es in der Agnes-Karll-Straße zu einem Diebstahl von Paketen gekommen. Ein 38-jährige Zusteller hatte sein Fahrzeug kurz verlassen, um Pakete auszuliefern und bei der Rückkehr das Fehlen von sechs Paketen bemerkt. Durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Mainz 2 konnten die gestohlenen Pakete in einer benachbarten Tiefgarage aufgefunden werden, wobei alle Pakete aufgerissen waren. Die Empfänger an den Wohnanschriften wurden ausfindig gemacht und dadurch geklärt, welche Paketinhalte tatsächlich gestohlen worden waren. Es handelte sich vorwiegend um elektronische Geräte im Wert eines unteren dreistelligen Betrags.

Wer am 22.12.23 gegen 12:45 Uhr Auffälligkeiten im Bereich der Agnes-Karll-Straße bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell