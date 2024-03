Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kühlanhänger gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Troisdorf (ots)

Am Dienstag (05. März) wurde der Polizei gegen 22:30 Uhr der Diebstahl eines Kühlanhängers in Troisdorf gemeldet. Der Anhänger war mit weiteren Fahrzeugen auf einem Firmengelände an der Genker Straße im Ortsteil Spich abgestellt. Als ein Angestellter am Abend den Hänger abholen wollte, konnte er ihn nicht finden und rief seinen Chef an. Der gab an, dass er lediglich sagen könne, dass der Anhänger gegen 18:45 Uhr noch in der Genker Straße gestanden haben müsse. Zum weiteren Verbleib des Anhängers konnten keine Angaben gemacht werden. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen auf das freizugängliche Firmengelände kamen, den weißen Kühlanhänger der Firma Cargo Bull mit dem amtlichen Kennzeichen K-HT 9400 an eine Zugmaschine koppelten und das Gelände in unbekannte Richtung verließen. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Anhängers nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Uhl)

