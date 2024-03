POL-SU: Drei verletzte Personen bei Kreuzungsunfall

Hennef (ots) - Am Samstag (09. März) wurde in ein Einfamilienhaus in Hennef eingebrochen. Von 14:00 Uhr an hatten alle Bewohner das Haus im Otterweg verlassen. Als eine der Frauen gegen 22:00 Uhr nachhause zurückkehrte bemerkte sie schnell, dass die Terrassentür und eine Schiebetür im Wohnzimmer offenstanden und alle Räume des mehrgeschossigen Hauses durchsucht waren. Offenbar hatten der oder die unbekannten Täter ...

