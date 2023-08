Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

Schm / Am 25.08.2023, 16:23 Uhr, befuhr ein 14-jähriger Radfahrer die Potsdamer Straße in Richtung Oldentruper Straße. In Höhe der Einmündung Potsdamer Straße/Friedrich-Hagemann-Straße bog er nach rechts ab auf die Friedrich-Hagemann-Straße, als dort ein schwarzer PKW rückwärts aus einer Parklücke fuhr. Der jugendliche Radfahrer musste stark bremsen und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht und wurde nach Erstversorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug kam es nicht. Eine mögliche Beteiligung des schwarzen PKW ist derzeit Gegenstand der Ermittlung zur Unfallursache. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

