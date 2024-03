Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

Hennef (ots)

Am Samstag (09. März) wurde in ein Einfamilienhaus in Hennef eingebrochen. Von 14:00 Uhr an hatten alle Bewohner das Haus im Otterweg verlassen. Als eine der Frauen gegen 22:00 Uhr nachhause zurückkehrte bemerkte sie schnell, dass die Terrassentür und eine Schiebetür im Wohnzimmer offenstanden und alle Räume des mehrgeschossigen Hauses durchsucht waren. Offenbar hatten der oder die unbekannten Täter die Terrassentür mit einem unbekannten Werkzeug aufgehebelt und waren anschließend durch den Küchenbereich in das Objekt eingedrungen. Hier durchsuchten sie alle Räume nach Wertsachen und entkamen wahrscheinlich durch die Schiebetür im Wohnzimmer. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den Tatort auf und sicherten mögliche Spuren. Ob neben Bargeld im unteren dreistelligen Bereich weitere Beute gemacht wurde, konnte vorerst nicht gesagt werden. Wer in der fraglichen Zeit im Bereich des Otterwegs verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet diese bitte der Polizei unter 02241 541-3521. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell