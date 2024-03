Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falscher Handwerker erbeutet Schmuck

Siegburg (ots)

Am Dienstag (12. März) kam es in Siegburg zu einem Diebstahl durch einen falschen Handwerker. Gegen 14:10 Uhr klingelte ein unbekannter Mann in der Beethovenstraße an der Wohnungstür einer 90-Jährigen. Er gab vor, ein Mitarbeiter der Bonner Wasserwerke zu sein, woraufhin die Frau ihn in ihre Wohnung ließ. Der Tatverdächtige erzählte der Seniorin, aufgrund neu verlegter Leitungen etwas überprüfen zu müssen. Er forderte die Bewohnerin daraufhin dazu auf, das Wasser im Bad laufen zu lassen und die Badezimmertür zu schließen. Dem kam die ältere Dame nach. Erst als der angebliche Wasserwerk-Mitarbeiter kurz darauf ihre Wohnung verließ, sei der Siegburgerin die ganze Situation merkwürdig vorgekommen. Die 90-Jährige stellte fest, dass zwei Ringe sowie eine geringe Menge Bargeld fehlten und verständigte die Polizei. Den Beamten gegenüber beschrieb die Bestohlene den Tatverdächtigen wie folgt: etwa 30 bis 40 Jahre alt, helle Hautfarbe, dunkle Haare und dunkler Schnauzbart, gepflegtes Erscheinungsbild und mit hellgrünem Anorak bekleidet. Der Mann soll Deutsch mit leichtem Akzent gesprochen haben. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Uhl)

