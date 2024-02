Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz) Pedelec-Fahrer bei Sturz verletzt

Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz (ots)

Ein 40-jähriger Pedelec-Fahrer hat sich bei einem Sturz am Montagabend auf der Gewerbestraße nahe der Einmündung Zeppelinstraße Verletzungen zugezogen. Gegen 22.15 Uhr fuhr der Mann mit seinem Pedelec auf der Gerberstraße in Richtung Zeppelinstraße und wollte kurz vor der Einmündung auf den linken Gehweg wechseln. Beim Überfahren des Randsteins zum Gehweg kam es zum Sturz. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 40-Jährigen mit Verdacht einer Fraktur am rechten Ellenbogen und wegen einer zugezogenen Platzwunde an der linken Schläfe zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell