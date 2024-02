Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Junger Mann wird in einem Einkaufsmarkt niedergeschlagen (26.02.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr ist es vor einem Einkaufsmarkt in der Schwenninger Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Ein 30-Jähriger traf im Eingangsbereich auf eine frühere Bekannte und geriet mit ihr in Streit. Als sich ein 18-jähriger Begleiter der Frau einmischte, schlug ihn der 30-Jährige zu Boden und traktierte den jungen Mann dort weiter mit Faustschlägen. Anschließend flüchtete der Aggressor. Das niedergeschlagene Opfer kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Gegen den Angreifer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell