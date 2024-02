Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mann wirft Schaufensterscheibe ein (26.02.2024)

Donaueschingen (ots)

Ein Betrunkener hat am Montagabend gegen 20 Uhr in der Breslauer Straße eine Schaufensterscheibe einer Autowerkstatt eingeworfen. Er nahm einen Reifen und warf diesen gegen die Scheibe, die dadurch zu Bruch ging. Als Grund nannte er einen Streit mit dem Besitzer der Werkstatt. Bei seiner Tat hatte der Mann über zwei Promille Alkohol im Blut. Die Polizei zeigte ihn wegen Sachbeschädigung an. Außerdem muss er für den Schaden an der Scheibe aufkommen.

