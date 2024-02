Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Zwei Einbrüche in eine Tankstelle beim Güterbahnhof

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Über das vergangene Wochenende, im Zeitraum von Samstagnachmittag, 13 Uhr, bis Montagmorgen, 03 Uhr, ist zum wiederholten Male in eine Tankstelle an der Güterstraße nahe dem Güterbahnhof eingebrochen worden. Unbekannte drangen zunächst von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag über ein zuvor an der Rückseite des Tankstellengebäudes hochgeschobenen Rollladen und dem Einschlagen einer dahinter gelegenen Glastür in die Tankstelle ein. Ob und was bei diesem Einbruch entwendet wurde, steht noch nicht fest. In der Folgezeit, von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen, gegen 03 Uhr, drangen Unbekannte nach dem Einschlagen der Eingangstür erneut in das Tankstellengebäude ein. Dieses Mal verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Aufenthaltsraum und entwendeten daraus einen Tresor mit bisher unbekanntem Inhalt. Eine Videokamera zeichnete auf, dass es sich bei den Einbrechern um mindestens fünf Personen gehandelt hat, welche den Tresor mit einem Einkaufswagen aus dem Tankstellengebäude fuhren. Möglicherweise brachten die Täter im Bereich der an der Güterstraße nahe dem Güterbahnhof gelegenen Tankstellenzufahrt eine Absperrung oder ein Trassenband an, um zu verhindern, dass jemand auf das etwas von der Güterstraße abgesetzte Tankstellengelände fährt und sie so ihre Taten unbeobachtet durchführen konnten. Personen, die über das Wochenende im Bereich der nahe dem Güterbahnhof an der Güterstraße gelegenen Tankstelle verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel.: 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

