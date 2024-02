Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen-Bietingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte begehen mehrere Sachbeschädigungen auf dem Sportplatz Bietingen

Gottmadingen-Bietingen, Lkr. Konstanz (ots)

Rund 1000 Euro Sachschaden an einem Fußballtor, an einer Auswechselbank sowie an Aschenbechern und Gläsern im Bewirtungsbereich des Vereinsheimes haben unbekannte Täter über das Wochenende beim Sportplatz Bietingen angerichtet. Im Zeitraum von Samstagnachmittag, 13 Uhr, bis Sonntagvormittag, 09 Uhr, machten sich die Unbekannten auf dem Gelände des entlang des Schachenhauweges gelegenen Sportplatzes zu schaffen und beschädigten grundlos die aufgeführten Gegenstände. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die über das Wochenende entsprechende Beobachtungen im Bereich des Bietinger Sportplatzes gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gottmadingen, Tel.: 07731 1437-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell