POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrer bei alleinbeteiligtem Sturz schwer verletzt

Geisingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein 56-jähriger Mann hat sich bei einem alleinbeteiligten Sturz mit einem motorisierten Zweirad am Samstagmittag in der Schillerstraße schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Ermittlungen wollte der Mann gegen 12.40 Uhr ohne einen geeigneten Helm zu tragen einen Fahrversuch mit dem Zweirad machen und stürzte dabei auf die Fahrbahn. Mit einem Rettungswagen eintreffende Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren Behandlung einer Kopfverletzung in das Schwarzwald-Baar-Klinikum.

