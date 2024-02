POL-KN: (VS-Villingen) Unfallflucht vor Theater (24.02.2024)

Donaueschingen (ots) - Ein Unbekannter hat am Samstag in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 13 Uhr einen schwarzen Mercedes C 180 in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße beschädigt. Er zerkratzte die gesamte rechte Seite und Motorhaube des Autos, das am Straßenrand abgestellt war. Der dadurch angerichtete Schaden beläuft ...

