Polizei Bochum

POL-BO: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Bochum-Gerthe

Bochum (ots)

Vier verletzte Personen und rund 18.000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 30. August, gegen 16.10 Uhr in Bochum-Gerthe ereignet hat.

Ein 27-jähriger Castrop-Rauxeler befuhr mit seinem Auto den Bövinghauser Hellweg in Richtung Castroper Hellweg. In Höhe des Wertstoffhofes verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Auto einer 28-jährigen Bochumerin zusammen. Dieses wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Zaun des Firmengeländes gedrückt.

Bei dem Unfall wurden sowohl die beiden Autofahrer als auch die Beifahrer (4 und 31 Jahre, aus Bochum) der Bochumerin verletzt. Rettungswagenbesatzungen brachten sie in Krankenhäuser.

Da bei beiden Fahrzeugen am Unfallort Öl ausgelaufen ist, musste der Grünstreifen ausgehoben werden. Die Autos wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bövinghauser Hellweg gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell