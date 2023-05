POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

Wörth (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden kam es am gestrigen Samstag, den 13.05.2023, gegen 10:00 Uhr in der Kandeler Straße in Neulauterburg. Demnach parkte die Fahrerin eines silbernen Pkw rückwärts aus und kollidierte mit dem am gegenüberliegendem Fahrbahnrand abgestellten Pkw der Geschädigten. Trotz eines lauten Knallgeräusches entfernte sich die Unfallverursacherin in Richtung Scheibenhardt. ...

