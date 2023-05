Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter PKW Aufbruch

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht vom 12. auf den 13.05. wurde versucht einen auf einem frei zugänglichen Parkplatz im Maxburgring abgestellten PKW, Opel Zafira, grau, mit SÜW-Kennzeichen, aufzubrechen. Der Täter versuchte hierbei erfolglos, dass Schloss der Fahrertür durch Einstechen/Hebel zu überwinden. Dies gelang aber nicht. Als "Dank" wurde anschließend die Beifahrerseite zerkratzt. Der Schaden an dem älteren PKW dürfte bei ca. 250.- EUR liegen. Hinweise bitte an die PI Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340

