POL-BO: Gemeinsam für noch mehr Sicherheit im Straßenverkehr - Bilanz nach Schwerpunkteinsatz in Bochum

Herne (ots) - Ein Polizeieinsatz ereignete sich am Montagabend, 28. August, in der Flüchtlingsunterkunft an der Dorstener Straße 360 in Herne. Ein 24-Jähriger aus Herne hatte das Gelände widerrechtlich betreten - die Polizei nahm ihn vorläufig fest. Gegen 20 Uhr kletterte der 24-Jährige über einen Zaun der Einrichtung und setzte sich damit über ein Betretungsverbot hinweg, das zuvor gegen ihn ausgesprochen worden ...

mehr