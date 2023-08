POL-BO: Körperverletzungsdelikt: 34-jähriger Bochumer geht in Untersuchungshaft

Bochum (ots) - Ein Pedelecfahrer (63, aus Essen) wurde am Montag, 28. August, in Bochum-Gerthe bei einem sogenannten "Dooring"-Unfall schwer verletzt. Der Mann befuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem Rad die Straße "Am Südblick" Richtung Gerthe. Als er in Höhe der Hausnummer 20 an einem geparkten Auto vorbeifuhr, öffnete der Autofahrer (49, aus Bad Lippspringe) die Tür, um auszusteigen. Der Radfahrer kollidierte mit der ...

mehr