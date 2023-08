POL-BO: "Dooring"-Unfall: Pedelecfahrer (63) schwer verletzt

Bochum (ots) - Per Haftbefehl gesucht wurde ein 37-jähriger Mann aus Polen, den die Polizei am Sonntag, 27. August, gegen 3.10 Uhr nach einem Diebstahl von Autoteilen in Bochum festgenommen hat. Ein weiterer Tatverdächtiger ist flüchtig. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie zwei Personen auf einem Parkplatz an der Griesenbruchstraße an Autos "hantierten". ...

mehr