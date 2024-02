Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mit Auto Unfall gebaut und geflüchtet (25.02.2023)

Hüfingen (ots)

Ein BMW-Fahrer hat am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr in der Straße "Hofenweg" einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. Ein 23-Jähriger kam beim Abbiegen mit einem BMW 316 ins Schleudern und verlor die Kontrolle über das Auto. Er kam von der Straße ab und prallte gegen einen Glasfasernetz-Verteilerkasten sowie eine Hecke. Der Unfallverursacher machte sich mit seinem beschädigten BMW auf und davon, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von geschätzt 10.000 Euro zu kümmern. Die Polizei konnte ihn jedoch ermitteln. An seinem Auto war ein Schaden von rund 2.000 Euro entstanden. Gegen den jungen Mann ermittelt die Polizei jetzt wegen Unfallflucht. Die Beschädigung am Verteilerkasten führte in einigen Haushalten zum Ausfall des Internets.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell