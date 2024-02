Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf/ Lkr. Rottweil) Streit zwischen zwei Autofahrern- Polizei sucht Zeugen (24.02.2024)

Villingendorf (ots)

Eine Vorfahrtsmissachtung in der Hauptstraße hat am Samstag, gegen 12.30 Uhr, zu einem Streit zwischen zwei Autofahrern im Alter von 59 und 20 Jahren geführt. Nach derzeitigen Stand war ein 20-jähriger Fahrer eines blauen Mazda von Villingendorf nach Herrenzimmern unterwegs, als ein 59-jährige Fahrer eines schwarzen Audi Q2 aus einem Feldweg auf die Hauptstraße einbog und ihm die Vorfahrt nahm. Der Mazda-Fahrer musste seinen Wagen deshalb stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Audi zu verhindern. Im Anschluss machte der junge Mann den Audi-Fahrer durch Hupen auf die gefährliche Situation aufmerksam, was diesen dazu veranlasste seinen Wagen bis zum Stillstand abzubremsen. Als der 20-Jährige den Audi überholen wollte, drängte dessen Fahrer diesen in den linksseitigen Grünstreifen ab. An der Bushaltestelle in Herrenzimmern hielten beide Fahrer ihre Autos an, wo es dann zu einem lauten Streitgespräch zwischen den beiden Männern kam. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen wegen einer Nötigung im Straßenverkehr aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

