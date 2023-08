Rees-Bienen (ots) - In der Zeit von Samstag (19. August 2023) um 17:00 Uhr bis Sonntag (20. August 2023) um 17:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Emmericher Landstraße in Bienen ein. Sie suchten im Wohnzimmer nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck sowie einen Möbeltresor. Weiterhin stahlen die Unbekannten einen grauen Mercedes-Oldtimer mit ...

