Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) Körperverletzung vor Bar (25.02.2025)

Konstanz (ots)

Am Sonntag gegen 02:10 Uhr kam es vor einer Bar in der Hussenstraße zu einer Streitigkeit, welche in einer Körperverletzung mündete. Ein 22-jähriger Mann geriet vor der Bar mit zwei Männern in Streit. Die beiden Tatverdächtigen schlugen dem Mann dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden ging. Auf dem Boden liegend wurde der Mann dann noch mit Pfefferspray angesprüht. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Karstadt. Der Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt. Die Tatverdächtigen waren 18-20 Jahre alt, hatten eine schlanke Figur, ein südländisches Erscheinungsbild und waren dunkel gekleidet. Die Polizei bitte Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531 995 0 zu melden.

